Possessed in Italia a metà giugno

Il 14 e il 15 giugno i Possessed saranno nuovamente nel nostro Paese per somministrare un’ulteriore dose di death metal degna di questo nome, più precisamente a Roma al Traffic Live Club e allo Slaughter Club di Paderno Dugnano.

Un gruppo del genere non ha bisogno di presentazione alcuna e se non avete mai sentito Seven Churches, potete non venire mai più su questo sito e sprofondare nell’abisso della vergogna. Da poco è uscito il loro nuovo album, Revelations Of Oblivion, che abbiamo recensito su queste pagine. In tour con loro saranno presenti i blacksters Nordjevel. Nella seconda data, quella di Paderno Dugnano, ci saranno anche i leggendari Bulldozer e gli Evil Spell.

14 Giugno

Possessed + Nordjevel

Traffic Live

Via Prenestina 738 00155 Roma

Prevendite sui circuiti Vivaticket Italia: 20 € + d.d.p.

In cassa: 20 €

15 Giugno

Possessed + Bulldozer + Nordjevel + Evil Spell

Ingresso: 30 euro

Slaughter Club – Via Tagliabue 4, Paderno Dugnano (MI)

Ingresso riservato ai soci ACSI. Il costo è di 5 euro