Poptones presents: Sad Times, the fall of the American Dream

Per la puntata n. 26 di Poptones Gabriele Savioli cerca di analizzare la situazione negli Stati Uniti tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio dei Settanta, periodo in cui il sogno americano inizia a vacillare e conseguentemente anche l’aspetto musicale subisce trasformazioni. Molti artisti con un alto livello di notorietà ma anche giovani leve iniziano a sviluppare temi quali l’abbandono, l’alienazione e la crisi di identità nonché l’avversione ad un mondo che non sentono più loro. Questa puntata cerca di dare un piccolo assaggio di ciò.

Playlist

JODE – TOMORROW IS GONE

TUCKER ZIMMERMAN – NO LOVE LOST

THE FOUR PREPS – HITCHHIKER

JOHNNY TILLOTSON – WELFARE HERO

THE BEACH BOYS – LOOKING AT TOMORROW (A WELFARE SONG)

WEST – SAD ABOUT THE TIMES

DION – ABRAHAM, MARTIN AND JOHN

ANITA KERR- WINE IN THE WIND

THE FROST – THROUGH THE EYES OF LOVE (GOD HELP US PLEASE)

WILLOW – LOAVES & FISHES

ROGER RODIER – AM I SUPPOSED TO LET IT BY AGAIN

THE BOX TOPS – LOST

EMMET FINLEY – PAULA’S SONG

OLIVER KLAUS – HERE COMES THE SUN