Poptones meets Area Contaminata #6

Alberto Simoni e Gabriele Savioli si ritrovano per una puntata speciale di Poptones meets Area Contaminata, la n. 6 in questo caso, per proporre alcune delle uscite più significative di questo 2021, siano esse singoli, novità, raccolte o ristampe.

Playlist

Bruno Nicolai E Edda Dell’orso – La Notte Che Evelyn Uscì Dalla Tomba

Joe Strummer – Forbidden City

The Bug – War (Feat. Nazamba)

The Pop Group – Thief Of Fire (Dennis Bovell Dub Version)

Curtis Harding – Hopeful

Tex Perkins And The Fat Rubber Band – Danger Has Been Kind

Low Life – Harmony

C.I.A. Debutante – Pier

William Loveday Intention – Blud Under The Bridge

Blue Orchids – Lucky Speaks

Mogwai – Ritchie Sacramento

Low – All Night

Grapefruit – Elevator

Beach Boys – My Solution

Blak Sagaan – Scuola Hyperion

Pye Corner Audio – Growth Potential

Girlfriends And Boyfriends – Colour Shining Bright

Screensaver – Body Parts

Tones On Tail – Performance

Monokultur – Kanse Blir Det Samre

Omen – Cant Look

Subway Sect – Footsteps On A Star