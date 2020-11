Poptones meets Area Contaminata #3

Prendendo spunto dalla compilation “Long Hot Summers” di recente uscita, oltre che dall’omonimo documentario mandato in onda in UK, Alberto Simoni e Gabriele Savioli uniscono le rispettive rubriche, Area Contaminata e Poptones, per rendere omaggio a uno dei gruppi più iconici degli anni ’80: gli Style Council. Oltre a prendere in considerazione anche il cammino che portò i due fondatori Paul Weller e Mick Talbot a unire le forze e fondare la band, la trasmissione amplierà la panoramica su artisti che gravitavano intorno al mondo Style Council. In questa speciale occasione ci si soffermerà sulla prima parte della carriera, nello specifico gli anni che vanno dal 1983 al 1985, lasciando aperta la possibilità in futuro di esaminare la fase finale dei nostri, in una possibile seconda e ultima puntata.

Playlist

The Style Council – Mick’s Up

Merton Parkas – Hard Times

The Bureau – Let Him Have It

The Jam – Shopping

The Style Council – Speak Like A Child

The Style Council – Headstart For Happiness

The Style Council – Long Hot Summer (extended version)

The Style Council – A Solid Bond In Your Heart

The Questions – Work’n’Play

Tracie – Give It Some Emotion

The Style Council – My Ever Changing Moods (extended version)

The Style Council – The Whole Point Of No Return

The Style Council – Council Meetin’

The Style Council – You’re The Best Thing

The Style Council – The Big Boss Groove

The Style Council – Shout To The Top!

Dee C. Lee featuring The Council Quartet – The Paris Match

The Style Council – Walls Come Tumblin’ Down!

The Style Council – Homebreakers

The Style Council – A Man Of Great Promise

The Style Council – The Lodgers (or She Was Only A Shop Keeper’s Daughter)

The Style Council – Live Medley (Money Go Round/Soul Deep/Strength Of Your Nature)

The Style Council – My Ever Changing Moods (demo)