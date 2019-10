Poptones #9

Puntata dedicata esclusivamente a novità e ristampe in ambito principalmente synth-wave e post-punk.

Playlist

01. Sick Luke – Sportswear

02. Echo & The Bunnymen – Over The wall

03. Chords – Maybe Tomorrow

04. Ruts – Something That I Said

05. Fad Gadget – Ricky’s Hand

06. Body Of Light – Time To kill

07. Pow! – Free The Floor

08. Sweet Knives – I Don’t Wanna Die

09. Black Mekon – BapTised

10. Sleep Eaters – Life Of Sin

11. Mercurial – Carnival

12. Argument? – Paintings

13. Current Affairs – World In Crisis

14. Dry Cleaning – Phone Scam

15. Murder Capital – Green & Blue