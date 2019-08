Poptones #8

Puntata dedicata ad uscite discografiche e ristampe in ambito indie-pop, sixties-sound, nuova psichedelia e post-punk.

Playlist

01. Mattiel – Food for thought

02. Pip Blom – Daddy issues

03. Night Beats – Hitch hike

04. Ride – Kill switch

05. Green Seagull – Simeon Brown

06. Working Men’s Club – Suburban heights

07. Graham Day & the Gaolers – Just a little

08. Crisis – The hammer and the anvil

09. Young Skulls – We’re gone

10. Wolfmanhattan Project – Silver sun

11. Pottery – Smooth operator

12. Membranes – Demon seed / demon flower

13. Blue Orchids – Addicted to the day

14. Bronco Bullfrog – Marmalade

15. Mekons – Dan dare

16. Television Personalities – Smashing time

17. Times – Whatever happened to Thames beat the Times