Poptones #78

Puntata n. 78 di Poptones nella quale Gabriele Savioli, in vista della pausa estiva, anticipa di una settimana la rubrica mensile dedicata alle uscite di 40 anni fa, in questo caso quelle dedicate al mese di agosto 1981.

Playlist

Gun Club – Sex Beat

Wall Of Voodoo – Back In Flesh

The Alley Cats – Nothing Is Nothing Anymore

The Replacements – I Bought A Headache

The Hitmen – I Don’t Mind

Deniz Tek – Rpm

Urban Verbs – Jar My Blood

The Comsat Angels – Be Brave

Ultravox – I Never Wanted To Begin

John Foxx – Europe After The Rain

Devo – Going Under

Adam And The Ants – Christian D’or

The Teardrop Explodes – Passionate Friend

Aztec Camera – Lost Outside The Tunnel

The Kinks – Yo Yo

Tom Tom Club – Wordy Rappinghood