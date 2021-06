Poptones #74

Per la puntata n. 74 di Poptones, Gabriele Savioli propone novità discografiche di gruppi con una spiccata sensibilità sixties, si spazia dal psych pop al folk garage, passando dal power pop.

Playlist

Matt Berry – Invisible

Matt Berry – Life Unknown

The Coral – Vacancy

The Coral – Land Of The Lost

Flyte – I’ve Got A Girl

John Andrews And The Yawns – Try

The Aquarian Blood – Night Train

The Speedways – Kisses Are History

Radio Days – Running Around

Orange Humble Band – Down In Your Dreams

Suo – Honey I’m Down

The Primevils – Only You

Reigning Sound – Just Say When