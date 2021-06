Poptones #73

Consueto viaggio nel tempo in occasione del primo appuntamento del mese per Gabriele Savioli che, con la puntata n. 73 di Poptones, ci propone le uscite di giugno 1981.

Playlist

Bauhaus – The Passion Of Lovers

Siouxsie And The Banshees – Into The Light

Killing Joke – Tension

Duran Duran – Girls On Film

New Age Steppers – Fade Away

Black Uhuru – Sistren

The Specials – Ghost Town

Angelic Upsarts – England

The Meteors – Radioactive Kid

Clapham South Escalators – Leave Me Alone

Radio Birdman – Crying Sun

Dead Kennedys – Too Drunk To Fuck

Gang Of Four – To Hell With Poverty!