Poptones #72

Puntata n. 72 di Poptones, nella quale Gabriele Savioli propone novità discografiche in ambito pop, garage e indie.

Playlist

Teenage Fanclub – I’m More Inclined

Reigning Sound – A Little More Time

Reigning Sound – What Could I Do?

The Reds, Pinks And Purples – I Hope I Never Fall In Love

Cool Ghouls – Smoke And Fire

Dinosaur Jr – I Ran Away

Sweeping Promises – Falling Forward

Smirk – Eyes Conversing

The Catenary Wires – Keep Feeling Fascination

Kid Congo And The Pink Monkey Birds – (I Can’t Afford) Your Shitty Dreamhouse

Luke Haines – I Just Want To Be Buried

The Derricks – Berth Song