Poptones #67

Mentre nei garage delle periferie malfamate delle città industriali di un’America in crisi si stavano sviluppando i germi di ciò che avrebbe stravolto il panorama musicale mondiale in maniera definitiva, le Hit Parades erano dominate da un pop facile, nient’affatto banale, che faceva tesoro di quanto di buono espresso nei decenni precedenti e reso, di conseguenza, accessibile a tutti. Il differente background culturale dei singoli artisti rendeva evidenti le peculiarità del sound proposto. La puntata n. 67 di Poptones cerca di mettere a fuoco un piccolo estratto degli States dei primi anni ’70, dove il soft rock di matrice prettamente bianca si incontra con il funky ed il soul, prevalentemente nero, evolvendosi in slow disco.

Carly Simon – You’re So Vain

Hall & Oates – All Our Love

Hamilton, Joe Frank & Reynolds

Seals & Crofts – Summer Breeze

Hollywood Freeway – You’rethe Song (That I Can’t Stop Singing)

Steve Miller Band – Fly Like An Eagle

Captain & Tenille – Love Will Keep Us Together

Lyn Cristopher – Take Me With You

Sylvia – Give It Up In Vain

The Emotions – Me For You

David Ruffin – Common Man

Diana & Marvin – I’ll Keep My Light In My Window

The Chi-Lites – Stoned Out Of My Mind

Stevie Wonder – Higher Ground