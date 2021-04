Poptones #66

Con la prima puntata di Aprile di Poptones, la n. 66, Gabriele Savioli ci concede il consueto viaggio nel tempo. Ci ascolteremo infatti le uscite più significative del mese di aprile 1981.

Playlist

Madness – Grey Day

Lambrettas – Dancing In The Dark

Theatre Of Hate – Rebel Without A Brain

Stiff Little Fingers – Just Fade Away

The Cure – Primary

The Danse Society – Dolphins

Modern English – Black Houses

Artery – Life And Death

A Certain Ratio – Do The Du (Casse)

Au Pairs – Come Again

P.I.L. – banging the door

The Birthday Party – A Dead Song

999 – Little Red Riding Hood

D.O.A. – Slumlord

The Clash – The Magnificent Dance