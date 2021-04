Poptones 65, Area Contaminata 69, Polaroid 25 e 26 su Neu Radio

Poptones #65: ancora novità discografiche per Poptones. Con la puntata n. 65 Gabriele Savioli ci presenta alcune ultime uscite in ambito post punk e new wave, con l’aggiunta di diverse ristampe.

Area Contaminata #69: la puntata #69 di Area Contaminata si sviluppa attraverso suoni minimal synth, industrial e post-punk, tra ristampe, nuove uscite e un paio di compilation molto interessanti curate rispettivamente da Cherrystones e dalla Soul Jazz Records.

Polaroid – un blog alla radio – S20E25: “The more I speak / The less I say”, osservano sconsolati i giapponesi Still Dreams nella canzone che apre questo nuovo episodio di “polaroid – un blog alla radio”, la trasmissione in onda quasi ogni settimana da Bologna, sulle frequenze di NEU Radio. In effetti, è una cosa che pensa spesso anche chi realizza questo podcast e quindi, cercando di razionare il più possibile le chiacchiere, lasciando spazio alla musica, ecco qui un’oretta di novità indiepop e indie rock (senza tralasciare i consueti brindisi), come sempre a cura di Enzo Baruffaldi.

Polaroid – un blog alla radio – S20E26: per questa puntata la primavera riporta ai microfoni anche la voce di Nur Al Habash, ed è tutto un fiorire di novità indiepop e indie rock, senza tralasciare gli immancabili brindisi.