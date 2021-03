Poptones #64

La puntata n. 64 di Poptones ha un taglio liquido e fluttuante, da gustarsi con l’ausilio di luci stroboscopiche e macchine fumogene virtuali. Gabriele Savioli ci propone infatti esclusivamente novità discografiche tra synth-pop e dance elettronica.

Playlist

Confident Man – First Class Bitch (Working Men’s Club Remix)

Squid – Broadcaster

Jigsaw Sequence – Berlin Girl (Iron Curtain Fuser Remix)

Woflclub – Fire

Video Age – Shadow Of Your Love

Same Eyes – New Age

Boyfirends And Girlfriends – You Touch

Nabta – No Excuses

Empathy Test – Monsters

Ak/Dk – Shared Particles

Sleaford Mods – Elocution