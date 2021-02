Poptones #61

La puntata n. 61 di Poptones è un riepilogo dei titoli più interessanti usciti negli anni ’60, ristampati nel 2020.

Playlist

The Beau Brummels – Just A Little

Apple – Photograph

Creation – Painter Man

Box Tops – The Letter

Love – Always Seen Your Face

The Electric Prunes – Hideway

The Yardbirds – He’ll Always There

Idle Race – Mrs. Ward

Jason Crest – A Place In The Sun

Kak – Lemonade Kid

The Bonniwell Music Machine – Discrepancy

The Sonics – Boss Hoss

The Sonics – Don’t Be Afraid Of The Dark

The Animated Egg – A Love Built In The Sand

Creedence Clearwater Revival – Graveyard Train