Poptones #6 (Festival Beat, prima parte)

La sesta puntata di Poptones è la prima di due dedicate al Festival Beat, uno dei più importanti appuntamenti musicali europei giunto quest’anno alla sua 27esima edizione. La trasmissione offre una panoramica sugli artisti più significativi che hanno calcato il palco del Festival nelle sue edizioni più recenti, quelle dal 2010 al 2019, tutte svoltesi a Salsomaggiore Terme.

Flamin’ Groovies – Teenage Head

Cynics – Lyin’ all the time

Chocolate Watchband – In The Past

Thee Hypnotics – All Night Long

Scientists – Atom Bomb Baby

Gories – I Think I’ve Had It

Graham Day & The Forefathers – I Am The Fisherman

Mummies – Come On Up

Allah – Las-Sandy

Nomads – Where The Wolf Bane Blooms

Radio Birdman – More Fun

Fleshtones – I Was A Teenage Zombie

Standells – Mr. Nobody

Crazy World Of Arthur Brown – Fanfare-Fire Poem

Electric Prunes – Train For Tomorrow

Paul Collins – Reach Out I’ll Be There

Barracudas – Hour Of Degradation

Undertones – Teenage Kicks

Sonics – Skinny Minnie

Gravedigger V – Do Like Me