Poptones #59

In occasione della puntata n. 59 Gabriele Savioli ci proietta, come di consueto, negli anni ’80 proponendo quanto di più interessante uscito nel febbraio del 1981.

Playlist

The Stray Cats – Stray Cat Strut

The Barracudas – This Ain’t My Time

The Plimsouls – Now

The Saints – Paradise

Green On Red – Two Bibles

The Who – You Better You Bet

The Bureau – Only For Sheep

The Selecter – (Who Likes) Facing Situations

D.O.A. – Fucked Up Ronnie

Blue Orchids – Work

I’m So Hollow – Touch

U.K. Decay – Unexpected Guest

Tuxedomoon – Incubus (Bluesuit)

Brian Eno / David Byrne – The Jezebel Spirit