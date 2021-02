Poptones #58

La puntata numero 58 di Poptones è dedicata interamente ad una band storica della scena punk bolognese e non solo: i Ghetto 84; in studio Riccardo Serrapica (chitarra) e Roberto Gamberini (basso) insieme al Rude Rudy Bologna (voce), in collegamento telefonico da Dresda, ripercorrono la storia del gruppo con un pensiero particolare a Tato (batteria).

Playlist

Ghetto 84 – Mezzanotte In Un Bar

Ghetto 84 – Feccia

Ghetto 84 – Dozza Prison Blues

Ghetto 84 – Nel Mio Barrio

Ghetto 84 – Lavora Produci E Crepa

Ghetto 84 – Fuori Dal Branco

Ghetto 84 – Ancora In Fotta

Ghetto 84 – Fuori Controllo

Ghetto 84 – Fanculo Te E Il Tuo Voucher

Ghetto 84 – Una Per I Kids, Una Ai Vecchi Bastardi