Poptones #57

Prima puntata dell’anno la n. 57 di Poptones, nella quale Gabriele Savioli riprende la macchina del tempo e ci proietta indietro di 40 anni per proporci le uscite del mese di gennaio 1981.

Playlist

Teardrop Explodes – Reward

Elvis Costello And The Attractions – Pretty Words

The Stranglers – Thrown Away

Ruts DC – Different View

Generation X – Dancing With Myself

Dead Boys – All This And More

Delta 5 – Journey

Vic Godard & The Subway Sect – Stop That Girl

Television Personalities – Geoffrey Ingram

Josef K – Sorry For Laughing

Db’s – Big Brown Eyes

Hüsker Dü – Statues

Clock Dva – Sensorium

D.A.F. – Der Mussolini

Mikey Dread – Radio One

The 101’ers – Sweet Revenge