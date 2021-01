Poptones #56

Ultima puntata del 2020 di Poptones con un ospite speciale: la Totta che, insieme a Gabriele Savioli, proporrà alcuni degli album più rappresentativi usciti in questo 2020.

Playlist

RVG – Help Somebody

Porridge Radio – Born Confused

The Pretty Things – Love In Vain

The Orielles – Space Samba (Disco Volador Theme)

Ian Skelly – Travelling Mind

Fontaines D.C. – I Don’t Belong

Paul Molloy – Dungaree Day

Billy Nomates – Modern Hart

Vintage Crop – Gridlock

Fiona Apple – Fetch The Bolt Cutters

Chow – The Ancient Gentle Tower

Juniore – En Solitaire