Poptones #54 e #55

Nella puntata n. 54 di Poptones, Gabriele Savioli presenta artisti che utilizzano la loro spiccata sensibilità Sixties per sviluppare suoni personali ed originali che spaziano dal soul, al power pop, al beat ed al country rock.

Playlist

The Bongolian – Flatfood Hustle

Makin’ Time – Feels Like It’s Love

Jarvis Humby – Fahrenheit 32

The Moons – Rear Window

Dent May – Sea Salt And Caramel

The Nude Party – Shine Your Light

Ace Of Cups – Gemini

Pauline Murray – Shadow In My Mind

Andy Bell – Love Comes In Waves

Dead Famous People – The Great Unknown

The Reflectors – Break Me Down

The Fuzztones – Not Anymore

Giunti al termine di questo impegnativo 2020, Gabriele Savioli, con la puntata n. 55 di Poptones, inizia a proporre un riassunto di quanto di meglio uscito in questi 12 mesi. Nello specifico la puntata odierna si occupa delle ristampe di album usciti negli anni ‘80.

Playlist

Prefab Sprout – Appetite

Talk Talk – It’s My Life

Duran Duran – Planet Earth (Night Version=

Xtc – Chalkhills And Children

The Stone Roses – Made Of Stone

Happy Mondays – 24 Hours Party People

New Order – Your Silent Face

Madness – The Young And The Old

The Wipers – Romeo

Mudhoney – If I Think

The Cramps – Human Fly