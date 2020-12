Poptones #53

Ultima puntata dell’anno dedicata alle proposte del passato per Gabriele Savioli. Poptones n. 53 è incentrata infatti sulle uscite di dicembre 1980.

Playlist

The Clash – Somebody Got Murdered

Chelsea – No-One’s Coming Outside

Adam And The Ants – Dog Eat Dog

Fingerprintz – Yes Eyes

The Sunnyboys – The Seeker

Nikki And The Corvettes – Back Seat Love

Alan Vega – Jukebox Baby

The Blasters – Marie, Marie

The Flesheaters – Ten Inches Razor

The Minutemen – Paranoid Time

Gaznevada – Antistatico Shock

Gary Numan – Remind Me To Smile

Ski Patrol – Agent Orange

The Specials – Do Nothing

The Clash – Something About England