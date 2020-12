Poptones #52

Puntata n. 52 di Poptones, nella quale Gabriele Savioli presenta alcune nuove uscite, insieme a qualche ristampa, di gruppi accomunabili al punk, in tutte le sue accezioni.

Playlist

X – Free

X – Star Chambered

Redd Kross – Cover Band

The Raunch Hands – Four Naggin’ Wives

Boys Next Door – I Mistake Myself

James Williamson & Deniz Tek – Good As Gone

Demolition Doll Rods – Hypnotised Chicken

Bob Mould – Baby Needs A Cookie

The Ex – Meanwhile

Crisis – Escalator

Idles – Carcinogenic

Crack Cloud – Tunnel Vision

The Gist – Yanks

The Bitter Springs – Blood Letting