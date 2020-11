Poptones #51

Puntata n. 51 di Poptones quasi esclusivamente incentrata su ristampe di dischi aventi come base di partenza l’utilizzo dell’elettronica, per sviluppare un sound che fluttua dalla psychedelia al funky ed alla new wave.

Playlist

Calibro 35 – Notte In Bovista (Alternative Take)

Calibro 35 – I Milanesi Ammazzano Il Sabato

Kraftwerk – Radio-Aktivitat

Jodi – Where Are All My Friends

Basking Sharks – Shark Island

Second Layer – Zero

The Passage – Taking My Time

The Names – Nightshift

John Foxx – Glimmer

The Divine Comedy – Europop

Working Men’s Club – John Cooper Clarke

New Order – Be A Rebel