Poptones #50

Per celebrare il cinquantesimo numero della propria rubrica, Gabriele Savioli si avalla della presenza di Riccardo Frabetti – voce e chitarra dei Chow, nonché grande conoscitore di cultura Sixties – per dedicare la puntata n. 50 di Poptones alla presentazione di quello che comunemente viene identificato come British Blues. Questa prima parte prende in considerazione le radici del genere, nello specifico il periodo compreso fra il 1963 ed il 1966.

Playlist

John Mayall & The Bluesbreakers – Little Girl

Alexis Corner’s Blues Incorporated – Hoochie Coochie Man

Cyril Davies Rhythm’n’Blues All Stars – Country Line Special

The Rolling Stones – Stoned

The Animals With Sonny Boy Williamson – Pontiac Blues

The Groundhogs – Mai Lee

The Yardbirds – Smokestack Lightning

John Mayall – Broken Wings

Bonzo Dog Band – Can Blue Men Sing The Whites?