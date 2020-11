Poptones #49

Consueto tuffo nel passato per Gabriele Savioli in occasione della prima puntata del mese. Poptones n. 49 ci proietta direttamente nel Novembre del 1980.

Playlist

The Stray Cats – Runaway Boys

The Zantees – Bessie Mae

X – White Girl

The Hypstrz – Talk Talk

The Crawdaddys – There She Goes Again

Blondie – Autoamerican

Circle Jerks – Red Tape

U.K. Subs – Party In Paris

U2 – Twilight

Fad Gadget – Pedestrian

Visage – Fade To Grey

Blue Orchids – Disney Boys

Bauhaus – Stigmata Martyr

Theatre Of Hate – Original Sin

The Sound – Hour Of Need

The Jam – Man On The Corner Shop

The Clash – Stop The World