Poptones #47

Nella puntata n. 47 di Poptones Gabriele Savioli ci accompagna lungo un piccolo viaggio di novità psichedeliche, fatto di gemme freakbeat, tinte baroque pop e umori West Coast.

Playlist

Ian Skelly – Jokerman

Paul Molloy – Andromeda

The Coral – Eyes Like Pearls

El Goodo – I Can’t Leave

Exploding Flowers – I Need Your Devotion

Green Seagull – Dream You’re Living

The 18th Day Of May – Stone Cold

The Left Outsides – Splash One

White Manna – Zosser

The Heads – You Never Had It Better

Tyrnaround – Colour Your Mind

Papooz – The Garden

Woods – Feel So Hard