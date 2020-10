Poptones #45

Come ogni lunedì del mese Gabriele Savioli ci offre il solito tuffo nel passato. La puntata n. 45 di Poptones, infatti, propone le uscite più interessanti dell’ottobre 1980.

Playlist

Orchestral Manoeuvres In The Dark – Enola Gay

The Police – Driven To Tears

Dire Straits – Skateway

Joy Division – Atmosphere

Modern English – Gathering Dust

Colin Newman – Order For Order

John Foxx – Miles Away

The Specials – Man At C&A

The Lambrettas – Page 3

Secret Affair – My World

Teenage Filmstars – I Apologise

The Unclaimed – Run From Home

Urban Verbs – Subways

Talking Heads – The Great Curve