Poptones #44

In questa puntata numero 44 di Poptones, Gabriele Savioli si focalizza sulle novità discografiche più significative di questa estate in ambito post-punk.

Playlist

Vintage Cop – The North

Primo! – Best And Fairest

Es – Chemicals

Public Practice – Compromised

Pottery – Hot Heater

Crack cloud – Ouster Stew

Big Joanie – It’s You

Alice Bag – Spark

Home Counties – Redevelopment

No Age – Head Sport Full Face

Lithics – Hands

Clock Of Time – Something To Look Forward To

Thee Mvp’s – You Ain’t It

Girls In Synthesis – They’re Not Listening

Fontaines DC – Televised Mind