Poptones #43

Puntata n. 43 di Poptones nella quale Gabriele Savioli propone le uscite più significative del mese di Settembre 1980.

Playlist

Madness – You Said

Echo & The Bunnymen – The Puppet

Teardrop Explodes – When I Dream

Xtc – Towers Of London

Damned – History Of The World Part 1

The Cramps – I Can’t Hardly Stand It

Stiv Bators – The Last Year

Wall Of Voodoo – Longarm

Dead Kennedys – Kill The Poor

Cockney Rejects – The Greatest Cockney Ripoff

The Visitors – Brother John

Athletico Spizz 80 – Effortless

Au Paris – Diet

The Sound – Heyday

Simple Minds – I Travel