Poptones #40

Per la puntata n. 40 di Poptones Gabriele Savioli ci accompagna all’ascolto delle uscite più rappresentative dell’agosto del 1980.

Playlist

The Jam – Start!

The Ruts – West One (Shine On Me)

Stiff Little Fingers – Mr. Fire Coal Man

Ub40 – Tyler

Joe Jackson Band – The Harder They Come

The Barracudas – (I Wish It Could Be) 1965 Again

The Dawgs – Shot Of Your Love

U2 – A Day Without Me

The Associates – The Affectionate Punch

The Comsat Angels – Missing In Action

Adam And The Ants – Kings Of The Wild Frontier

The Birthday Party – Mr. Clarinet

Killing Joke – Requiem

Siouxsie And The Banshees – Red Light

B-52’s – Give Me Back My Man