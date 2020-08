Poptones #39

Per la puntata n. 39 di Poptones, Gabriele Savioli riprende e conclude l’argomento trattato la settimana precedente relativo al ritorno di un’estetica e di una musicalità di ispirazione sixties, filtrati attraverso il mod revival di fine anni 70. In questo episodio vengono presi in esame alcuni dei gruppi più prettamente legati ad un suono beat pop e soul di metà sixties, cresciuti all’ombra del nascente fenomeno brit-pop.

Poptones Poptones nasce e si sviluppa utilizzando come base i Sixties: partendo dal soul della Motown, passando dal garage-beat fino ad arrivare al freakbeat, alla psichedelia e al folk-rock, questo decennio ha influenzato anche quello successivo con la prima elettronica, l’hard-rock, il power-pop, fino ad arrivare al punk, alla new wave e al post-punk, generi che sfociano negli anni Ottanta, decennio nel quale tutto viene di nuovo assimilato e rivisitato. Poptones cerca quindi di offrire una piccola ma significativa panoramica su quanto di più interessante si muova nel panorama musicale che, in modo diretto o indiretto, abbia legami con il passato. Proprio per sottolineare questa continuità nel tempo, la rubrica tratta periodicamente puntate speciali dedicate a scene o movimenti musicali di particolare interesse.