Poptones #37

Per la puntata n. 37 di Poptones Gabriele Savioli ci propone nuovamente uscite discografiche in ambito synth-pop e post-punk.

Playlist

Pins – Hot Slick

Nation Of Language – Friend Machine

Choir Boy – Sweet Candy

Either Light – Petty Crime

Auto Queens – Shadow Girl (Hit The Floor)

Girl One And The Grease Guns – Sign On The Dotted Line

Deathtrippers – Alive

Horton Parks – Rosehearty Doggers

The Science Of Words – In A Space

Hmltd – The West Is Dead

Spectres – Along The Waterfront

Flat Worms – Antarctica