Poptones #36

Un tuffo nel passato questa puntata n. 36 di Poptones. Come di consueto Gabriele Savioli ci offre, in occasione del primo appuntamento mensile, una panoramica di quanto accadeva quarant’anni fa. In questo caso nel Luglio del 1980.

Playlist

The Barracudas – Summer Fun

XTC – Generals And Majors

Roky Erickson And The Aliens – I Think Of Demons

Pere Ubu – Horses

Peter Gabriel – Family Snapshot

Dexy’s Midnight Runners – Keep It

Linton Kwesi Johnson – Reggae Sounds

Black Uhuru – Push Push

Pylon – Precaution

D.O.A. – The Enemy

Angelic Upstarts – Last Night Another Soldier

Echo & The Bunnymen – Stars Are Stars

Ultravox – Passing Strangers