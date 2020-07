Poptones #35

Nella puntata odierna di Poptones, la numero 35, Gabriele Savioli fa il punto su diverse novità discografiche, tutte strettamente canalizzate in ambito post punk, con un’attenzione speciale a giovani band al loro esordio assoluto.

Playlist

Barry Adamson – The Light Pours Out Of Me

Mush – Poverty Pornography

Cable Ties – Tell Them Where To Go

Las Kellies – White Paradise

The Tunnel – Ashen

Vertical Slump – A Bitter End (Song For Andy G.)

Document – The Spy Who Came In From The Cold

Do Nothing – Comedy Gold

Old Moon – Past Lives

Stuck – Plank I

Deeper – V.M.C.

Bambara – Serafina

The Cool Greenhouse – Cardboard Man