Poptones #34

La puntata n. 34 di Poptones propone novità discografiche riconducibili alla psichedelia in tutte le sue forme e sfaccettature: dal west coast sound al garage-psych passando per il sunshine-pop e lo space rock.

Playlist

Rvg – I Used To Love You

Datura 4 – Give

The Asteroid #4 – Under My Umbrella

Slomo Sapiens – Cabin Fever Dreams

The Explorer’s Club – One Drop Of Rain

Exraa – A Flower And A Man

The Sufis – No-One Ever Noticed

The Resonars – Primitive’s Screen

The Routes – Up And Down

The Melting Palms – Abyss

Kundalini Genie – You Left It All Behind

Big Mountain County – Dancing Bean

The Sacred Orange – Away My Love

Billy Childish And The Chatham Singers – What’s Wrong With Me