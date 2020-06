Poptones #33

Consueta carrellata di uscite discografiche del 1980 per la prima puntata del mese di Poptones, in questo caso la puntata n. 33 ci offre un estratto del mese di giugno di quarant’anni fa.

Playlist

The Clash – Bankrobber / Robber Dub

The Plimsouls – Zero Hour

The Go-Go’s – We Got The Beat

The Slits – Man Next Door

Swell Maps – Whatever Happens Next…

Mission Of Burma – Academy Fight Song

Crisis – Laughing

Mx-80’s Sound – Someday You’ll Be King

Crime – Gangster Funk

Athletico Spizz 80 – No Room

Ultravox – Sleepwalk

The Soft Boys – Queen Of Eyes

The Vapors – Spring Collection

Joe Jackson Band – Rat Race

The Specials – Rat Race

Dexy’s Midnight Runners – Geno