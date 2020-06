Poptones #32

La puntata n. 32 di Poptones si incentra su ristampe e novità discografiche, tra giovani band, ritorni ed improbabili collaborazioni. Il tutto arricchito da un tributo finale a due personaggi recentemente scomparsi.

Playlist

The Prisoners – Deceiving Eye

Julian Cope – I Gotta Walk

X – Cyrano De Berger’s Back

The Dream Syndicate – Apropos Of Nothing

Luke Haines & Peter Buck – Beat Poetry For The Survivalists

Jah Wobble – A Very British Coup

Handle – Mhmm

Facs – Boy

The Hecks – Chopper

Beau Bowen – The Life I Chose For Myself

The Orielles – Bobbi’s Second World

Cornershop – St. Marie Under Canon

The Stems – Tears In Two

The Pretty Things – £.s.d.