Poptones #3

Questa puntata è sviluppata su un ipotetico viaggio coast to coast negli States, alla scoperta di più o meno giovani bands al loro esordio su long playing.

Playlist

Bodega – How Did This Happen?!

Gift Wrap – Half Of Nothing

Lake Ruth – White Wall

Acid Dad – Come Outside

The Nude Party – War Is Coming

Mattiel – Count Your Blessings

Facs – All Futures

The Embryos – Ghost Dreams, Mainly

The Long Ryders – Walls

Mien – Black Habit

Numb.er – Hate

Paint – Plastic Dreams

The Creation Factory – Without You

Andre Williams – Pussy Stank