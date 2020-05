Poptones #29

La puntata n. 29 di Poptones cerca di analizzare come il country abbia contaminato il rock anche a livello più underground e caratterizzato il suono di tanti gruppi di estrazione punk e garage. Un piccolo estratto sonoro, quindi, degli ultimi 40 anni, in cui verranno proposti sia progetti collaterali di artisti che hanno voluto per una volta deviare il proprio suono verso questi territori, sia band che invece fanno del country il tratto distintivo della loro musica.

Playlist

The Gun Club – Mother Of Earth

Rank & File – Amanda Ruth

The Beasts Of Bourbon – Psycho

The Long Ryders – Ivory Tower

Jason & The Scorchers – Broken Whisky Glass

Tex & The Horseheads – Clodia

Exene Cervenka – Cocktail Tree

Electric Shields – Don’t Give Me Another Place

Rudi Protrudi – Fist City

Jever Mountain Boys – Skip A Rope

The Country Teasers – Stand By Your Man

Dm Bob & The Deficits – Mexico Americano

Jerry Teel & The Big City Stompers – Down To My Last Cigarette

John Doe & The Sadies – Before I Wake

Zeno Tornado And The Boney Google Brothers – Angel’s Now Near Again

Sleep Eaters – Valley Of Dolls

The Black Lips – Chainsaw