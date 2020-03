Poptones #25

Come da tradizione, la prima puntata del mese di Poptones compie un salto nel passato. La puntata n. 25 prende quindi in considerazione le uscite discografiche più rilevanti del marzo 1980.

Playlist

STIFF LITTLE FINGERS – WAIT AND SEE /

THE JAM – GOING UNDERGROUND /

THE CIRCLES – BILLY /

THE CHORDS – SOMETHING’S MISSING /

THE UNDERTONES – MY PERFECT COUSIN /

FLESHTONES – GIRL FROM BALTIMORE /

BLACK FLAG – JEALOUS AGAIN /

GAZNEVADA – NEVADAGAZ /

THE STRANGLERS – BEAR CAGE /

FAD GADGET – RIKY’S HANDS /

TUXEDOMOON – 59 TO 1 /

BAUHAUS – TERROR COUPLE KILL COLONEL /

THE PSYCHEDELIC FURS – SISTER EUROPE /

THE FALL – FIERY JACK /