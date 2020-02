Poptones #22 e #23

Come ogni primo lunedì del mese Gabriele Savioli ci proietta nel passato andando ad individuare cosa succedeva esattamente 40 anni fa, la puntata n. 22 di Poptones infatti propone le uscite più significative del Febbraio 1980.

Playlist

01. FLESHTONES – THEME FROM THE VINDICATORS

02. RAMONES – DANNY SAYS

03. ELVIS COSTELLO AND THE ATTRACTIONS – I CAN’T STAND UP FOR FALLING DOWN

04. JOE JACKSON BAND – KINDA KUTE

05. THE SELECTER – CARRY ON BRING HOME

06. ORCHESTRAL MANOEUVRES IN THE DARK – ELECTRICITY

07. WIPERS – ALIEN BOY

08. THE CONTROLLERS – JEZEBEL

09. U.X.A. – U.X.A.

10. YOUNG MARBLE GIANTS – EATING NODDEMIX

11. MAGAZINE – A SONG FROM UNDER THE FLOORBOARD

12. PURPLE HEARTS – JIMMY

13. U2 – ANOTHER DAY

14. TEARDROP EXPLODES – TRASON

15. SQUEEZE – PULLING MUSSELS (FROM THE SHELL)

16. THE CURE – PLASTIC PASSION

La puntata numero 23 di Poptones propone le ultime uscite discografiche datate 2019, come sempre con l’aggiunta di qualche ristampa di rilievo.

Playlist

01. THE TAMBLES – LOVELESS DAYS

02. LEVITATION ROOM – OOH CHILD

03. PARTING LINES – OUT ON A HIGHWAY

04. TRIPTIDES – NIRVANA NOW

05. THE RAIN PARADE – TALKING IN MY SLEEP

06. BIG STAR – TURN MY BACK ON THE SUN

07. THE STAIRS – LAUGHTER IN HER EYES

08. JUST JOANS – HEY HO LET’S NOT GO

09. THE PRETTIEST EYES – IT COSTS TO BE AUSTERE

10. DETOX TWINS – PARADOX

11. THE VAMPYRES – SACRED SERPENT