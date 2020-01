Poptones #21

La puntata n. 21 di Poptones propone alcune delle uscite più interessanti di fine 2019, novità e ristampe.

Playlist

Dukes Of Stratosphear – What In The World?

Super Furry Animals – Northern Lites

Raincoats – Fairytale In The Supermarket

Pylon – Cool

Wipers – Nothing Left To Lose

Live Skull – Details Of The Madness

Hecks – Chopper

Paranoyds – Face Fist

Fitted – Plug In The Jug

Squid – Match Bet

Italia 90 – Road To Hell

Toy – Lemon Incest