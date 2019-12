Poptones #16

Nella prima metà degli anni Ottanta, contestualmente ad un declino delle sonorità più strettamente legate al punk ed alla new wave, una serie di gruppi svilupparono una sensibilità pop che faceva però riferimento al soul e, soprattutto, al cool jazz dei 60’s suonato in clubs come il Marquee o il Crawdaddy di Londra, fondamentale per la nascita di quello che poi venne definito movimento Mod. Le maggiori testate musicali inglesi si affrettarono a dare un nome a quello che non era un vero movimento musicale, bensì semplicemente un’attitudine: coniarono il termine New Cool. La puntata n. 16 di Poptones prova a sintetizzare quelle che furono le uscite più rappresentative, dando spazio anche a chi non appartiene propriamenteal filone New Cool, band con una maggiore energia ed un’inclinazione sicuramente più pop-rock, ma con evidenti evidenze soul.

Playlist

Dexy’s Midnight Runners – I’m Just Looking

The Bureau – The First One

Haircut One Hundred – Favourite Shirts

Weekend – Summerdays

The Jam – Shopping

Animal Nightlife – The Mighty Hands Of Love

Joboxers – Just Got Lucky

Carmel – Rockin’ On Suicide

Matt Bianco – Sneakin’ On The Backdoor

Faith Brothers – Storyteller

Working Week – Thought I Never See You Again

The Style Council – Come To Milton Keynes

Everything But The Girl – When All’s Well

Redskins – The Power Is Yours