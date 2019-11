Poptones #12

La puntata n.12 si sofferma su novità discografiche e qualche ristampa in ambito pop, wave e post punk, con un tributo finale a Kim Shattuck, recentemente scomparsa.

Playlist

01. TC&I – Say it

02. Robyn Hitchcock & Andy Partridge – Got My …

03. XTC – Rocket From A Bottle

04. Spear of Destiny – Everything You Ever Wanted

05. Rose Elinor Dougall – A New illusion

06. Modern Nature – Criminals

07. Zefur Wolves – Contact High

08. Ceremony – In The Spirit World Now

10. French Vanilla – Friendly Fire

11. Four Candles – Angels Not Angels

12. Model Zero – Mr. Soul

13. Skull Practitioners – The Beacon

14. Seablite – Haggard

15. The Muffs – Rock’n’Roll Girl