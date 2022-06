Poptones #111

Nella puntata n. 111 di Poptones, Gabriele Savioli propone novità discografiche di vario genere, dischi legati da uno sguardo più o meno velato verso i tardi Sixties / primi Seventies.

Playlist

THE SUNDOWNERS – Night watcher

THE CORAL – The oldest path (live)

REIGNING SOUND – Funny thing (live)

GIUDA – Medley (Get it over / Space walk / Watch your step live)

THE COURETTES – Salta il ramo

THE JOHNSON FAMILY – No forwarding address

JON SPENCER & THE HITMAKERS – The worst facts

THE SWEET KNIVES – Oh Danny

GRAND DRIFTER – Hidden from your sight

THE MYSTIC BRAVES – Hanging on

THE TRIPTIDES – So many days

PICTISH TRAIL – Thrittle

THE BOO RADLEYS – You and me

