Poptones #11

La puntata n.11 chiude la panaromica, iniziata la volta scorsa, sulla scena australiana. Questa seconda parte prende in esame alcune delle recenti uscite più rappresentative di giovani band accomunate da un suono tra la synth-wave ed il post-punk.

Playlist

01. Confidence Man – Try Your Luck

02. Hatchie – Keep

03. Body Type – Stingray

04. Hierophants – Autofocus

05. Atom – No Future

06. Total Control – Future Creme

07. Ausmuteants – Tinnitus

08. U-Bahn – Turbolent Love

09. Low Life – Rave Slave

10. Vintage Crop – American Living

11. Negative Gears – U.M.

12. The Chats – Identity Theft

13. Amyl and the Sniffers – Got You

14. Tropical Fuck Storm – Maria 62

15. Mod Con – Do It Right Margo