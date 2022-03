Poptones #100!

La puntata 100 di Poptones è stata creata da amici, ascoltatori e collaboratori di NeuRadio e ad essi dedicata. Brani selezionati da Emily Clancy (GFluid), Morra MC (Class+, Portico) e Alice Guastaldini, Alberto Simoni (Area Contaminata). Federico Ferrari (Sunspots), @nzo Baruffaldi (Polaroid), Matteo Maioli (Ind(e)pendenze), Roberto Manservisi, Katie Cruel, Checco Garbari e Nico Maldini, La Totta (Uniquest, Portico).

Billy Swan – Don’t be cruel (Emily Clancy)

Ubbabubbaklub – Konkylie (Telephone hubba dubba dream dub) (Morra e Alice)

Wasted Youth – Housewife (Alberto Simoni)

Close Lobsters – Let’s make some plans (Federico Ferrari)

Jens Lekman – Maple leaves (Enzo Baruffaldi)

Sloan – Take the bench (Matteo Maioli)

DJ Shadow – This time (I’m gonna try it my way) (Roberto Manservisi)

Myrna Hague – What about me (Caterina De Feo)

The Kinks – Autumn almanac (Checco Garbari e Nico Maldini)

The Breeders – Happiness is a warm gun (La Totta)

