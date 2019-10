Poptones #10

La puntata n. 10 è la prima di due puntate dedicate al rock Australiano. Nello specifico questa prima parte prenderà in considerazione i nuovi lavori di alcuni personaggi che hanno fatto la storia musicale di questo continente ma non solo; verranno compresi diversi lavori di nuovi gruppi, accomunati dalle medesime sonorità: un rock di estrazione più classica con divagazioni psych, garage e power-pop.

Playlist

01. DM3 – Hourglass

02. Datura4 – City Of Lights

03. The Aints! – Country Song In G

04. The Beasts – Just Let Go

05. The Scientists – Perpetual Motion

06. Painkillers – Oldest Friend

07. Psychedelic Porn Crumpets – My Friend’s A Liquid

08. Grinding Eyes – Crystallised

09. Beaches – Void

10. The Stroppies – Better Thank Before

11. Parsnip – Taking Me For A Ride

12. Chook Race – Sometimes

13. Fair Maiden – Coal

14. RVG – Eggshell world