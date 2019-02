Poptones #1

Nella prima puntata di Poptones, Gabriele Savioli si focalizza su uscite made in UK e USA dalle sonorità prettamente legate ai Sixties, con uno sguardo particolare per i lavori solisti di chi proviene/proveniva da band già affermate.

Playlist

Graham Day & The Forefathers – Emmaretta

Spitfires – Remains The Same

Coral – Strangers In The hollow

Hugh Cornwell – Bilko

Miles Kane – Cry On My Guitar

Ferro Solo – He Spies

Jon Spencer – Overload

Mudhoney – Kill Yourself Live

Sweet Knives – Won’t You Stop

Molochs – Flowers In The Spring

X – The Have Nots

Moon Duo – Jukebox Baby

KVB – On My Skin

Buzzcocks – I Don’t Mind